Фанаты "Кристал Пэлас" вышли на акцию протеста в Лондоне

В Лондоне набирает обороты скандал, связанный с исключением "Кристал Пэлас" из Лиги Европы, сообщает İdman.biz.

Самые активные фанаты клуба — группа Holmesdale Fanatics — организовали массовую акцию протеста. Болельщики прошли маршем от башни с часами в Норуоде до стадиона "Селхерст Парк", неся транспаранты с надписями "UEFA: Morally bankrupt" и "Верните Пэласу его место".

Возмущение вызвало решение УЕФА исключить "Кристал Пэлас" из еврокубка из-за конфликта интересов: инвестиционная компания Eagles Football Holdings Ltd, принадлежащая совладельцу клуба Джону Текстору, также контролирует французский "Лион". Согласно регламенту, два клуба с общей структурой управления не могут одновременно играть в одном турнире.

Фанаты обвиняют УЕФА в том, что организация поставила формальности выше спортивного принципа, проигнорировав победу клуба в Кубке Англии, которая и обеспечила путевку в Лигу Европы.

Председатель "Кристал Пэлас" Стив Пэрриш поддержал болельщиков, назвав происходящее "позором для футбола" и "вопиющей несправедливостью".

Из-за исключения "Пэлас" место в Лиге Европы досталось "Ноттингем Форест", который ранее должен был выступать в Лиге конференций. Теперь Англию во втором по значимости турнире УЕФА будут представлять "Форест" и "Астон Вилла".

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