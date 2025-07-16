"Челси" близок к рекордному спонсорскому контракту

Лондонский "Челси" готовится заключить новый крупный спонсорский контракт на размещение логотипа на футболках, который может принести клубу 60 миллионов фунтов стерлингов (около 70 миллионов евро) в год, сообщает İdman.biz со ссылкой на The Telegraph.

Еще в прошлом году клуб вел переговоры с двумя крупными компаниями, однако тогдашние предложения в размере 40 миллионов фунтов не устроили руководство. В итоге "синие" решили отложить подписание соглашения до окончания Клубного чемпионата мира.

Победа в турнире и возвращение в Лигу чемпионов после трехлетнего перерыва значительно повысили интерес со стороны потенциальных спонсоров — теперь за право стать титульным партнером борются 7–10 международных компаний.

После окончания контракта с мобильным оператором Three в 2023 году "Челси" размещал логотипы временных партнеров, включая Infinite Athlete и DAMAC Properties. Новый контракт должен стать долгосрочным и выгодным с финансовой точки зрения.

Несмотря на то что до старта нового сезона Премьер-лиги остается совсем немного времени, на "Стэмфорд Бридж" уверены, что форма с новым логотипом будет готова в начале кампании 2025/26. Тем временем команда готовится к двум товарищеским матчам — против "Байера" и "Милана", которые состоятся в Лондоне уже через несколько недель.

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