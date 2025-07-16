16 Июля 2025
RU

"Челси" близок к рекордному спонсорскому контракту

Мировой футбол
Новости
16 Июля 2025 03:02
11
"Челси" близок к рекордному спонсорскому контракту

Лондонский "Челси" готовится заключить новый крупный спонсорский контракт на размещение логотипа на футболках, который может принести клубу 60 миллионов фунтов стерлингов (около 70 миллионов евро) в год, сообщает İdman.biz со ссылкой на The Telegraph.

Еще в прошлом году клуб вел переговоры с двумя крупными компаниями, однако тогдашние предложения в размере 40 миллионов фунтов не устроили руководство. В итоге "синие" решили отложить подписание соглашения до окончания Клубного чемпионата мира.

Победа в турнире и возвращение в Лигу чемпионов после трехлетнего перерыва значительно повысили интерес со стороны потенциальных спонсоров — теперь за право стать титульным партнером борются 7–10 международных компаний.

После окончания контракта с мобильным оператором Three в 2023 году "Челси" размещал логотипы временных партнеров, включая Infinite Athlete и DAMAC Properties. Новый контракт должен стать долгосрочным и выгодным с финансовой точки зрения.

Несмотря на то что до старта нового сезона Премьер-лиги остается совсем немного времени, на "Стэмфорд Бридж" уверены, что форма с новым логотипом будет готова в начале кампании 2025/26. Тем временем команда готовится к двум товарищеским матчам — против "Байера" и "Милана", которые состоятся в Лондоне уже через несколько недель.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО
02:00
Мировой футбол

Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО

Футболиста обвиняют в эксплуатации людей с инвалидностью и заказе женщин с "определенными параметрами" для частного торжества

Фанаты "Кристал Пэлас" вышли на акцию протеста в Лондоне
00:34
Мировой футбол

Фанаты "Кристал Пэлас" вышли на акцию протеста в Лондоне

Болельщики лондонского клуба назвали УЕФА моральным банкротом
В Ливерпуле появилась фреска в память о Диогу Жоте: город скорбит по ушедшему форварду - ФОТО
15 Июля 23:56
Мировой футбол

В Ливерпуле появилась фреска в память о Диогу Жоте: город скорбит по ушедшему форварду - ФОТО

Художник и болельщик "Ливерпуля" увековечил португальского нападающего на стене паба
Звезда "Манчестер Сити" засветился в Риме вместе с возлюбленной — ФОТО
15 Июля 23:08
Мировой футбол

Звезда "Манчестер Сити" засветился в Риме вместе с возлюбленной — ФОТО

Эрлинг Холанд посетил показ Dolce & Gabbana Alta Moda в компании Изабель Йохансен
"Милан" нацелился на защитника мадридского "Реала"
15 Июля 22:10
Мировой футбол

"Милан" нацелился на защитника мадридского "Реала"

Итальянский клуб рассматривает игрока в качестве замены Тео Эрнандеса, который ушел в "Аль-Хиляль"
Экс-форвард "МЮ": "Роналду заслуживает 1 миллиард в неделю"
15 Июля 21:46
Мировой футбол

Экс-форвард "МЮ": "Роналду заслуживает 1 миллиард в неделю"

Экс-партнер по "Юнайтед" восхищен формой Криштиану в "Аль-Насре" и считает его самым ценным игроком современности

Самое читаемое

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"
14 Июля 21:41
Мировой футбол

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"

Клаудиа Кальво рассказала, что ей предложили 20 тысяч евро за участие в праздновании дня рождения футболиста

Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ
14 Июля 10:00
Мировой футбол

Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ

В финале английская команда разгромила "ПСЖ" со счётом 3:0
Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан
15 Июля 19:03
Зимние виды спорта

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Стали известны некоторые подробности несостоявшегося перехода российской фигуристки в сборную Азербайджана
Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ
14 Июля 16:16
Мировой футбол

Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ

"Челси" - лучшие в мире!