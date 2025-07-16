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Ямаль высказался о знаменитом ФОТО, где Месси купает его: "Я был удивлен"

Мировой футбол
Новости
16 Июля 2025 12:29
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Ямаль высказался о знаменитом ФОТО, где Месси купает его: "Я был удивлен"

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как отреагировал, узнав, что снялся в фотосессии с участием легенды каталонского клуба Лионеля Месси, когда был еще младенцем.

В 2008 году «Барселона» опубликовала календарь с фотографиями игроков первой команды. На одном из снимков Лионель Месси купал в ванной пятимесячного ребенка, которым был Ламин Ямаль.

«Я был удивлен, что Месси держал меня на руках… Я не знаю, что тогда делал, но очень рад тому, что у меня есть фото с лучшим футболистом в истории», - цитирует Ямаля İdman.biz со ссылкой на Barca Universal.

İdman.biz

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