"Аякс" высмеял предложение "Порту" по талантливому хавбеку

"Аякс" категорически отказался рассматривать предложение "Порту" о трансфере полузащитника Кеннета Тейлора, сочтя сумму в 15 миллионов евро "смешной".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на De Telegraaf, нидерландский клуб требует не менее 35 миллионов евро за 23-летнего игрока сборной Нидерландов.

Наставник "Порту" Франческо Фариоли, ранее работавший с Тейлором в "Аяксе", хочет воссоединиться с ним в новой команде. Однако амстердамцы не забыли о спорном уходе тренера этим летом, когда он покинул клуб после 1 июля, чтобы избежать выплаты компенсации в размере 5 миллионов евро.

Дополнительной проблемой для "Порту" может стать и сам Тейлор, который не проявляет особого интереса к переезду в Португалию. Полузащитник, значительно прибавивший в прошлом сезоне, привлекает внимание таких клубов, как "Атлетико" и "Наполи".

На данный момент "Аякс" не планирует продолжать переговоры, если не поступит предложение, соответствующее их оценке.

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