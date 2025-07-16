"Злой двойник Сака" и наследник Рауля - семь молодых открытий Клубного чемпионата мира

Футболисты «Реала», «Манчестер Сити» и «Баварии» входят в число открытий Клубного чемпионата мира 2025 года. В соревновании приняли участие 32 команды со всего мира, и несколько молодых игроков произвели впечатление на болельщиков и экспертов. Давайте посмотрим на семерых игроков, которые заявили о себе в США.

Гонсало Гарсия

Контракт с клубом до июня 2027 года. Стоимость на портале transfermarkt восемь миллионов евро

До клубного чемпионата мира Гарсия был малоизвестной фигурой и лишь изредка появлялся на поле в футболке «Реала». Тем не менее 21-летний игрок добился выдающихся результатов в составе «Кастильи», поэтому этим летом он подменил Килиана Мбаппе. Француз отравился курицей еще в Испании перед вылетом в США, у него поднялась температура, сыграть в групповом раунде не смог, так Гарсия и получил свой шанс. Забив голы в ворота «Аль-Хиляля» и «Зальцбурга» на групповом этапе, он отличился и в матче против «Ювентуса», выведя «Реал» в четвертьфинал.

«У меня не было никаких сомнений относительно Гонсало. То, что он делает, меня не удивляет. Он делал это много раз в „Кастилье“. Это типичный девятый номер, который умеет ждать своего шанса и хорошо двигается. Я очень рад за него. Своей игрой он мне напоминает Рауля», — сказал Хаби Алонсо, говоря о молодом форварде, чьим кумиром является не Рауль, а другая легенда клуба.

Клаудио Эчеверри

Контракт с клубом до июня 2028 года. Стоимость на портале transfermarkt 18 миллионов евро

Проведя большую часть сезона на скамейке запасных, Клаудио наконец-то смог показать себя болельщикам «Манчестер Сити», когда ему дали возможность выйти в стартовом составе в матче против «Аль-Айна». В перерыве матча ему пришлось покинуть поле из-за травмы, но перед этим он отличился после удара со штрафного на 27-й минуте. Учитывая это, болельщики «Сити» будут с нетерпением ждать новых достижений от молодого аргентинца в следующем сезоне.

Сенни Маюлу

Контракт с клубом до июня 2027 года. Стоимость на портале transfermarkt 15 миллионов евро

Французский юноша принял участие во всех трех матчах ПСЖ на групповом этапе против «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». Ему даже удалось забить гол в ворота мадридцев, ну а если 19-летний парень продолжит развиваться такими же темпами, его ждет великолепное будущее.

Леннарт Карл

Контракт с клубом до июня 2026 года. Стоимость на портале transfermarkt 1,5 млн евро

Венсан Компани подарил Карлу возможность дебютировать за основную команду «Баварии» в матче против «Окленд Сити» в июне. В возрасте 17 лет и трех месяцев немец продемонстрировал точность пасов в 91%, выиграл шесть единоборств и нанес пять ударов. Но это все было против «Окленда», с котором мюнхенцы расправились слишком легко. «Ленни способен представлять угрозу в последней трети поля. В этом его главная сила. У него были хорошие моменты. Для него и для „Баварии“ хорошо, что он дебютировал», — сказал Компани по поводу дебюта Карла.

Уоллес Ян

Контракт с клубом до декабря 2027 года. Стоимость на портале transfermarkt 2,5 млн евро

Сообщается, что после голов в ворота «Лос-Анджелеса» и «Челси» «Вулверхэмптон» усилил свой интерес к молодому нападающему «Фламенго». До турнира 20-летний игрок провел всего 15 матчей за взрослую команду, но теперь его связывают с переездом в Европу, который принесет Яну большие деньги. Учитывая, что в контракте Уоллеса прописан пункт о выкупе в размере 40 миллионов евро, главный тренер «Фламенго» Филипе Луис считает, что у клуба есть все основания не спешить с продажей в надежде, что позже молодого игрока можно будет продать еще дороже.

«Не беспокойтесь о контракте Яна. „Фламенго“ внимательно следит за развитием футболиста, у него, безусловно, хорошо защищенный контракт. Это игрок, которому мы очень доверяем. Он жаждет побед, амбициозен и каждый день борется за достижение своей цели. Поэтому он очень помогает нашей команде», - заявил Луис журналистам.

Тайрик Джордж

Контракт с клубом до июня 2027 года. Стоимость на портале transfermarkt 10 миллионов евро

Джордж, прозванный болельщиками «Злым Сака» (на фото ниже понятно, почему), произвел хорошее впечатление на фанатов «Челси» во время турнира этим летом. В прошлом сезоне юному футболисту дали несколько минут на поле в Премьер-Лиге, и он продолжил демонстрировать впечатляющие результаты в составе «Челси» на Клубном чемпионате мира. Его самый яркий момент наступил в матче против «Эсперанса», когда его дальний удар попал в сетку ворот на 97-й минуте.

Джошуа Ачимпонг

Контракт с клубом до июня 2028 года. Стоимость на портале transfermarkt 8 миллионов евро

Наряду с Джорджем на турнире большое впечатление произвел и молодой игрок «Челси» Ачимпонг. 19-летний футболист продемонстрировал великолепную игру против «Эсперанса» и заслужил множество похвал от своего тренера Энцо Марески.

«Сегодня вечером я влюбился в Джоша Ачимпонга. Он может стать фантастическим игроком для этого клуба. Хороший игрок может играть на разных позициях, и он это доказал. Самое лучшее для Джоша - это то, что он открыт, он хочет учиться. Защитник? Без проблем, что мне делать?» - сказал итальянский тренер.

Источник - soccer.ru

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