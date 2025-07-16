Граффити в честь Ламина Ямаля испорчено вандалами спустя два дня после открытия - ФОТО

Празднование 18-летия вингера "Барселоны" Ламина Ямаля оказалось омрачено не только скандалами в СМИ, но и актом вандализма, передает İdman.biz.

В воскресенье в Барселоне был представлен мурал с изображением молодого футболиста в образе Супермена и надписью: "Когда воля сильна, препятствия невелики". Автором работы стал известный уличный художник TVBoy.

Однако уже спустя несколько дней граффити было испорчено. По сообщениям испанских СМИ, неизвестные распылили краску поверх изображения и оставили на стене вандальные надписи и теги. Инцидент вызвал волну обсуждений в соцсетях и стал символом неоднозначного общественного отношения к Ямалю в последние дни.

Негатив усилился после появления в прессе информации о его участии в вечеринке с артистами с карликовостью и заявлений модели Клаудии Кальво, утверждавшей, что ее пригласили на мероприятие по просьбе найти блондинок с определенным типом внешности. Сам игрок и "Барселона" пока никак не прокомментировали происходящее.

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