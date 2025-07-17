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"Манчестер Сити" подписал норвежского вундеркинда

Мировой футбол
Новости
17 Июля 2025 23:18
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"Манчестер Сити" подписал норвежского вундеркинда

"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере талантливого норвежского полузащитника Сверре Нюпана.

Как передает İdman.biz, 18-летний футболист подписал пятилетний контракт, а сумма сделки с "Русенборгом" составила 14,5 млн евро.

Несмотря на интерес со стороны таких клубов, как "Арсенал" и "Астон Вилла", именно "Сити" сумел заполучить игрока, который уже считается одним из самых перспективных молодых футболистов Европы. В ближайшее время Нюпан может быть отправлен в аренду для получения игровой практики, однако окончательное решение пока не принято. Ожидается, что он примет участие в предсезонных сборах команды Пепа Гвардиолы, начиная с 28 июля.

В своём первом интервью клубным медиа Нюпан выразил радость от перехода:
"Я невероятно счастлив и горд быть частью 'Манчестер Сити'. Это мечта для любого молодого футболиста — работать с Пепом Гвардиолой и играть в окружении мировых звезд. Я знаю, что еще молод и многое предстоит выучить, но этот шанс поможет мне вырасти."

Сверре Нюпан дебютировал в чемпионате Норвегии в возрасте 15 лет и 322 дней, став одним из самых молодых игроков в истории Элитсерии. За "Русенборг" он провел 70 матчей, забил 8 голов и отдал 6 результативных передач.

Игрок также стабильно выступает за молодежные сборные Норвегии и уже успел дебютировать за команду U-21 в возрасте 17 лет. Многие эксперты сравнивают его с Мартином Эдегором — как по манере игры, так и по стремительному пути в большой футбол.

İdman.biz

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