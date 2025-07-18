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"Барселона" может подписать Диаса лишь при определенных условиях

Мировой футбол
Новости
18 Июля 2025 01:04
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"Барселона" может подписать Диаса лишь при определенных условиях

"Барселона" внимательно следит за ситуацией вокруг Луиса Диаса, вингера "Ливерпуля", которым каталонский клуб серьезно интересуется.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Marca, потенциальные трансферы Александера Исака из "Ньюкасла" или Уго Экитике из "Айнтрахта" могут повлиять на уход колумбийца, поскольку оба форварда способны играть на позиции Диаса.

По данным источника, президент "Барселоны" Жоан Лапорта и спортивный директор Деку внимательно отслеживают все трансферные новости, касающиеся "Ливерпуля".

Шансы на переход Диаса в "Барселону" увеличились после того, как игрок отклонил предложение английского клуба о новом контракте, сочтя его условия недостаточными.

İdman.biz

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