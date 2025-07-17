VAR могут наделить новыми полномочиями: под прицелом угловые, пенальти и вторые желтые карты

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассматривает возможность расширения полномочий системы видеоповторов (VAR), включая вмешательство при назначении угловых, пенальти и вторых желтых карточек. Эти предложения могут стать частью масштабных реформ, которые вступят в силу уже с 1 июня 2026 года — накануне чемпионата мира.

Как передает İdman.biz со ссылкой на The Times, одной из самых обсуждаемых идей является изменение порядка исполнения пенальти: если вратарь отражает удар, возможность добивания может быть отменена. Также обсуждается возможность отмены ошибочно назначенных угловых. Наиболее спорным аспектом считается участие VAR в вынесении вторых желтых карточек, поскольку такие решения нередко субъективны.

Планируемые изменения могут быть утверждены на ежегодной встрече IFAB в марте следующего года. Пока что ключевым вопросом остается необходимость соблюдения оперативности решений VAR, чтобы избежать затяжных пауз. Подробности станут известны ближе к ноябрьскому деловому заседанию совета.

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