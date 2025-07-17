Ламин Ямал впервые отреагировал на критику после скандальной вечеринки в честь 18-летия

Ламин Ямал, звезда "Барселоны", впервые публично прокомментировал скандал вокруг вечеринки по случаю своего 18-летия. Нападающий подчеркнул, что вне тренировочной базы клуба он имеет право на личную жизнь и не намерен отказываться от нее, сообщает İdman.biz.

"В конце концов, я работаю на "Барселону", я играю за "Барселону", но за пределами тренировочного центра я живу своей жизнью — и на этом все", — заявил Ямал на пресс-конференции, подчеркнув, что разделяет футбол и личные моменты.

Напомним, что вечеринка Ямала вызвала общественный резонанс в Испании. Министерство социальных прав инициировало расследование после жалобы Ассоциации лиц с ахондроплазией. Причиной стали сообщения о приглашении артистов с карликовостью на мероприятие, что вызвало волну критики в соцсетях и СМИ.

Хотя сам Ямал не прокомментировал юридические детали, его выступление журналисты расценили как знак зрелости. Молодой игрок выбрал испанский язык для ответа на вопрос, заданный на каталанском, чтобы быть максимально понятным. Он также добавил, что не ощущает давления, связанного с ношением 10-го номера, и безразличен к похвале или критике извне.

Несмотря на шум вокруг, Ямал сосредоточен на подготовке к новому сезону под руководством Ханси Флика и дает понять, что будет продолжать развиваться на своих условиях.

İdman.biz