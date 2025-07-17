Криштиану Роналду-младший потренировался с "Портимоненси" в Португалии

Криштиану Роналду-младший провел тренировку на стадионе клуба "Портимоненси" в Алгарви. Представители португальского коллектива выразили гордость в соцсетях, заявив: "Гордимся тем, что принимаем того, кто носит наше имя и наследие", сообщает İdman.biz.

Подросток остается частью академии "Аль-Насра", но на летний период вернулся в Португалию, где активно поддерживает форму. Напомним, ранее он дебютировал за юношескую сборную Португалии (до 15 лет), продемонстрировав уверенное развитие и стремление продолжить карьеру на родине своего знаменитого отца.

Сам Криштиану Роналду-старший недавно продлил контракт с "Аль-Насром" до 2026 года и наслаждается отдыхом после победы в Лиге наций УЕФА. Ранее он признавался, что мечтает сыграть вместе с сыном.

Роналду-младший уже прошел этап адаптации в академической системе саудовского клуба и, как ожидается, в ближайшие годы может подписать первый профессиональный контракт.

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