Бразильский защитник "Боруссии" страдает от погоды и людей в Германии

Правый защитник "Боруссии" Ян Коуту признался, что ему тяжело адаптироваться к жизни в Германии, сообщает İdman.biz.

23-летний бразилец отметил, что столкнулся не только с суровой погодой, но и с культурным барьером: по его словам, люди в Германии более закрытые, что усиливает чувство одиночества.

"Лично мне тяжело справляться с холодом и замкнутостью людей. Это непросто, но имеет значение. Я приехал в Германию и живу здесь один. Именно поэтому многие бразильцы перестали приезжать сюда. Это вызов, и мне приходится с ним справляться", — цитирует Коуту Goal.

Минувший сезон футболист провел в "Боруссии" на правах аренды из "Манчестер Сити", сыграв в Бундеслиге 21 матч, но выйдя в старте лишь восемь раз. Этим летом клуб выкупил его контракт за 20 миллионов евро, доплатив 4 миллиона за аренду. Несмотря на трудности, Коуту надеется проявить себя в предстоящем сезоне, который дортмундцы начнут матчем Кубка Германии против "Эссена" 18 августа.

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