"Барселона" может отменить матч за Кубок Жоана Гампера на "Камп Ноу"

Чемпион Ла Лиги, "Барселона", может отказаться от идеи провести матч за Кубок Жоана Гампера против итальянского клуба "Комо" на "Камп Ноу" 10 августа.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на 3cat, несмотря на планы открыть стадион к этой дате, городские власти не готовы выдать лицензию на его заселение из-за задержек в реконструкции.

Строительство на "Спотифай Камп Ноу" отстает от графика, особенно в секторах первой и второй трибун. До завершения всех работ департамент градостроительства не даст разрешение на проведение матчей с участием зрителей. Последний раз "Барса" играла на легендарной арене в марте 2023 года, после чего команда временно переехала на "Олимпик Льюис Компанис".

Теперь клуб надеется на возвращение к 14 сентября, когда запланирована домашняя встреча с "Валенсией" в рамках Ла Лиги. Однако и эта дата остается под вопросом. Тем временем команда Ханси Флика проведет предсезонные сборы в Японии и Южной Корее, после чего начнет чемпионат матчем против "Мальорки" 16 августа.

İdman.biz