Вернется ли Рональд Куман к работе с клубами?

Как сообщает İdman.biz, Рональд Куман рассказал, почему вряд ли вернется к работе с клубами.

«Решение не окончательное, но вероятность того, что я вновь возглавлю клуб, крайне мала.

В сборную все приезжают с улыбкой на лице. Все рады вновь видеть друг друга и получить возможность поговорить по-голландски.

А в клубе приходится чаще иметь дело с разочарованными игроками. И, честно говоря, не особо хочется тратить на это силы - лучше сосредоточиться на исключительно футбольных делах», - сказал 62-летний тренер, чей контракт со сборной Нидерландов рассчитан до конца ЧМ-2026.

Ранее Куман возглавлял «Барселону», «Эвертон», «Саутгемптон», «Фейеноорд», АЗ, «Валенсию», ПСВ, «Аякс», «Бенфику» и «Витесс».

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