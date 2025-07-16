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"Реал" предложил проводить клубный чемпионат мира по футболу каждые два года

Мировой футбол
Новости
16 Июля 2025 09:18
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"Реал" предложил проводить клубный чемпионат мира по футболу каждые два года

Мадридский «Реал» выступил с предложением проводить клубный чемпионат мира по футболу каждые два года, однако ФИФА на данном этапе не планирует этого делать.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, на болельщиков «Реала» пришлось 25% продаж билетов на матчи прошедшего клубного ЧМ, и мадридцы видят в турнире возможность заработать благодаря своей международной популярности.

Напомним, победителем КЧМ-2025 стал лондонский «Челси». «Синие» обыграли в финале турнира «ПСЖ». «Реал», в свою очередь, уступил парижанам в полуфинале. Отметим, что по итогам прошлого сезона «сливочные» не выиграли ни одного крупного трофея. Так, чемпионом Испании и обладателем Кубка страны стала «Барселона», а Лигу чемпионов выиграл «ПСЖ».

İdman.biz

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