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Почему топ-клубы Европы опасаются подписывать звезду "Реала"

Мировой футбол
Новости
16 Июля 2025 20:48
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Почему топ-клубы Европы опасаются подписывать звезду "Реала"

Родриго продолжает оставаться в центре трансферных слухов, однако, по данным британской прессы, ведущие клубы Европы испытывают "огромные опасения" по поводу возможного подписания 24-летнего вингера мадридского "Реала".

Как передает İdman.biz, сдерживающим фактором выступает высокая зарплата футболиста — около 10 миллионов фунтов стерлингов в год, — а также его намерение повысить оклад в случае перехода в другую команду.

По информации журналиста The Telegraph Мэтта Лоу, именно финансовые запросы делают трансфер слишком рискованным. В подкасте London Is Blue он заявил: "Я не думаю, что кто-то всерьез готов вкладываться в Родриго на таких условиях. Если он не оправдает ожиданий, клуб окажется в тяжелом положении. У 'Челси' уже есть проблема со Стерлингом, и никто не хочет повторения".

На фоне прихода Килиана Мбаппе в "Реал" интерес к Родриго проявляли "Арсенал", "Ливерпуль" и ПСЖ, однако конкретных предложений не последовало. Бразилец может остаться в Мадриде, несмотря на сокращение игрового времени.

İdman.biz

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