"Реал" вернул воспитанника за 50 миллионов. Его очень хотел Хаби Алонсо

Альваро Каррерас - новый защитник «Реала». Мадридский клуб заплатит «Бенфике» отступные в размере 50 миллионов евро, но несколькими траншами. Для игрока этот трансфер сродни возвращению домой, поскольку в академии сливочных он провел два года.

С Менди скоро попрощаются?

22-летний испанец выбрал 18-й номер и подписал контракт до 2031 года с зарплатой восемь миллионов евро. Переход Каррераса означает вероятное прощание «Реала» с Ферланом Менди: по информации Relevo, расставание с травматичным французом — лишь вопрос времени.

При этом еще один левый защитник Фран Гарсия останется в команде. Хаби Алонсо нравится его стиль игры, и он хотел заполучить его, еще работая в «Байере».

Альваро отправляли в Мадрид в середине мая, но переговоры затянулись. Главный тренер ценит вариативность новичка: может сыграть не только на фланге, но и в тройке центральных защитников.

Как сообщал The Athletic, переговоры постоянно ставили на паузу из-за отступных — пункт нельзя было активировать до 1 июля. «Бенфика» настаивала на одном транше, и из-за этого мадридцы не смогли договориться. В итоге португальцы пошли навстречу и согласились поделить.

Тен Хаг был недоволен его игрой в обороне

Каррерас начинал в академии «Расинга Ферроль», потом перешел «Депортиво», в 2017-м оказался в молодежке «Реала», где подружился с Асенсио — вот кто точно рад его возвращению. В отличие от Рауля, Альваро не стал ждать шанса в главной команде и отправился покорять Туманный Альбион — его потенциал разглядели скауты «Манчестер Юнайтед».

Уже через два года защитник добрался до основы «МЮ», но сразу начались сложности с главным тренером Эриком тен Хагом. Дело в том, что изначально Каррерас вообще был вингером, которого передвинули в защиту. Явный крен в атаку и нехватка навыков в обороне сильно смущали нидерландского тренера. Испанцу пришлось уходить в аренду — приютил «Престон» из чемпионшипа. И даже там его больше видели левым полузащитником.

По возвращении в Манчестер Альваро получил еще один шанс от тен Хага: в 2023-м он взял игрока на предсезонку. Альваро поучаствовал в четырех спаррингах, отдал ассист, но так и не впечатлил тренера. Эрик отправил латераля в «Гранаду», а сам попросил руководство взять Серхио Регилона.

Все изменилось в «Бенфике»

Каррерас даже в «Гранаде» всего пять раз вышел в старте за полгода, но внезапно на радаре появилась «Бенфика». Португальцы попросили «МЮ» досрочно прервать аренду и отправить игрока к ним, на что англичане ответили согласием. К тому же сошлись на праве выкупа за шесть миллионов евро плюс три бонусами. Выглядело максимально выгодно, ведь Альваро совсем не впечатлял тен Хага.

У Каррераса сначала не получилось в Лиссабоне. Он играл редко и хотел уехать, но все поменялось довольно быстро: испанец завоевал место в основе, отличился первым голом и понравился тренерскому штабу. В сезоне-2024/25 испанец забил четыре мяча и сделал пять передач за 52 матча во всех турнирах (учитывая клубный чемпионат мира). «Бенфика» сразу же активировала опцию выкупа, а теперь выгодно продала в «Реал». «МЮ» тоже хотел активировать опцию обратного выкупа за 18 миллионов, но получил отказ.

«Многим сотрудникам «Реала» теперь приходится недоумевать: как может футболист, который ушел бесплатно, стоить 50 миллионов?» — говорил анонимный источник из мадридской академии в интервью The Athletic.

Испанские СМИ быстро назвали имя конкретного виновника - Тристан Селадор. Именно при нем Каррерас уходил из молодежки «Мадрида». Ирония судьбы в том, что это новый помощник Хаби Алонсо.

Как бы то ни было, президент «Реала» Флорентино Перес очень счастлив.

«Сегодня ты возвращаешься в город, в который приехал ребенком, узнав, что значит быть частью самого успешного клуба в мире. Твоей мечтой было играть за основную команду, и именно поэтому, как и многие другие, ты решил уйти и вернуться отличным игроком, которым ты и являешься.

В «Бенфике» ты заслужил всеобщую любовь и был признан лучшим левым защитником лиги. Сегодня тебя сопровождает твоя семья, которая поддерживает тебя и знает, как упорно ты трудился, чтобы достичь этого.

Дорогие болельщики мадридского «Реала», сегодня возвращается один из наших воспитанников, ставший одним из лучших защитников в европейском футболе. «Бернабеу» ждет тебя; сегодняшний день знаменует для тебя начало периода ярких эмоций. Добро пожаловать домой, добро пожаловать в «Реал Мадрид», — отметил Перес на пресс-конференции.

А журналисты из Манчестера сокрушаются.

«Это просто позор, что он ни разу не ударил по мячу в футболке «Юнайтед» в эпоху, когда они подписали Маласию, заключили четырехлетний контракт с Шоу, взяли Регилона в аренду и играли с тремя правыми нападающими на позиции левого защитника», - написал корреспондент Manchester Evening News Самуэль Лакхерст.

Источник - sport-express.ru

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