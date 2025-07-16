Стал известен игровой номер Де Брёйне в "Наполи" после фото под номером Диего Марадоны

34-летний бельгийский атакующий полузащитник Кевин Де Брёйне будет выступать за «Наполи» под игровым номером 11.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает журналист Маттео Моретто в социальной сети X.

Ранее пресс-служба неаполитанцев опубликовала фото футболиста с тренировки в тренировочной форме под номером 10, под которым когда-то за «Наполи» выступал легендарный аргентинец Диего Марадона. Это вызвало негативную реакцию у болельщиков клуба, поскольку 10-й игровой номер в «Наполи» изъят из обращения в честь Марадоны.

Ранее Де Брёйне в течение почти 10 лет выступал за английский «Манчестер Сити». В сезоне-2024/2025 на его счету 40 матчей за клуб во всех турнирах, шесть забитых мячей и восемь результативных передач.

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