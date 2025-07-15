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"ПСЖ" готовит масштабную перестройку: Луис Энрике хочет подписать семь игроков

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2025 18:07
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"ПСЖ" готовит масштабную перестройку: Луис Энрике хочет подписать семь игроков

Поражение от «Челси» со счетом 0:3 в финале Клубного чемпионата мира стало тревожным сигналом для "ПСЖ". Несмотря на триумф в Лиге чемпионов, матч с лондонцами показал, что состав нуждается в усилении.

Как передает İdman.biz со ссылкой на L'Équipe, главный тренер Луис Энрике хочет подписать этим летом до семи новых футболистов.

Приоритетом станет укрепление обороны — «ПСЖ» уже ведет переговоры о трансфере защитника «Борнмута» Ильи Забарного и готов заменить Лукаса Бералдо, если тот уйдет. Также рассматриваются варианты на фланги защиты из-за нестабильности Хакими и Мендеша. В полузащите парижане ищут более опытного игрока, так как вариант с Киммихом отпал. На острие атаки приоритет остается за Виктором Осимхеном и Рафаэлем Леао.

Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи готов поддержать запросы Энрике. Уже через две недели команда начнет подготовку к новому сезону, а 13 августа сыграет с «Тоттенхэмом» в финале Суперкубка УЕФА.

İdman.biz

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