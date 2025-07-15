Переговоры между Винисиусом и "Реалом" сорваны: бразилец хочет получать больше, чем Мбаппе

Между Винисиусом Жуниором и "Реалом" назревает конфликт: стороны не смогли договориться о продлении контракта до 2030 года, сообщает İdman.biz.

По информации Mundo Deportivo, переговоры зашли в тупик после того, как бразилец запросил зарплату в размере 30 миллионов евро в год, что сделало бы его самым высокооплачиваемым игроком клуба — выше Килиана Мбаппе. Руководство мадридцев сочло требования чрезмерными и отклонило предложение.

Действующий контракт 25-летнего форварда истекает в 2027 году, и теперь "Реал" может отложить дальнейшие переговоры или рассмотреть варианты трансфера уже этим летом, если поступит выгодное предложение. В клубе отмечают, что текущая форма Винисиуса оставляет желать лучшего: на Клубном чемпионате мира он забил лишь один гол и был заменен в полуфинале против "ПСЖ".

В прошлом сезоне Винисиус считался претендентом на "Золотой мяч", но в итоге остался без награды. Сейчас он уступает по влиянию на поле таким звездам, как Усман Дембеле и Ламин Ямал. "Реал", в свою очередь, готовится к старту нового сезона — первый матч состоится 19 августа против "Осасуны" на "Сантьяго Бернабеу".

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