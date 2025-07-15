Восемь игроков могут покинуть "Арсенал" этим летом

"Арсенал" может расстаться сразу с восемью футболистами в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на The Athletic, спортивный директор клуба Андреа Берта уже уведомил агентов нескольких игроков о готовности рассмотреть предложения по их трансферу.

Речь идет о Фабиу Вейре, Рейссе Нелсоне, Альберте Локонге и Карле Хейне, которые прошлый сезон провели в аренде. Также на выход могут пойти защитники Александр Зинченко и Якуб Кивёр, уступившие конкуренцию на своих позициях. Кроме того, "канониры" готовы расстаться с Леандро Троссардом и Габриэлем Мартинелли — ключевыми фланговыми нападающими команды.

Руководство "Арсенала" планирует переформатировать состав к старту нового сезона и сократить фонд заработной платы.