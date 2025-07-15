Тер Штеген получил поддержку со стороны экс-звезды "Барселоны"

Звездный полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич поддержал Марка-Андре тер Штегена, который оказался вне стартовых планов нового главного тренера Ханси Флика. После прихода Жоана Гарсии из "Эспаньола" и продления контракта с Войцехом Щенсным, немецкий голкипер потерял статус первого номера и теперь тренируется отдельно от основной команды, сообщает İdman.biz.

Ракитич, комментируя ситуацию, выразил недоумение: "Если в моей команде есть тер Штеген, тер Штеген играет. Это совершенно очевидно. Жоан Гарсия — талант, но он конкурирует с Марком". По данным испанских СМИ, Флик предложил вратарю побороться за место в составе, но клуб рассматривает возможность его продажи и уже получил первые запросы от европейских клубов.

Контракт тер Штегена действует до 2028 года, однако "Барселона" хочет освободить зарплатную ведомость, чтобы реализовать летние трансферные планы. Впереди у Флика непростой выбор, ведь, как отметил Ракитич, "играть может только один вратарь, а хотят — все".

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