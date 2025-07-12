ФИФА снизила цены на билеты на финал клубного чемпионата мира

ФИФА приняла решение о снижении цен на билеты к финалу клубного чемпионата мира, в котором в воскресенье, 13 июля, на стадионе MetLife в Нью-Джерси встретятся «Пари Сен-Жермен» и «Челси». Мера направлена на привлечение большего количества зрителей, поскольку по ходу турнира фиксировалась нестабильная посещаемость.

Как передает İdman.biz со ссылкой на USA Today, минимальная стоимость стандартного билета была снижена с 312,20 до 249,75 долларов, а в субботу на платформе TicketMaster появились места по цене от 201,75 долларов. При этом премиум-сектора, включая East Club и EY Coaches Club, остались в прежнем ценовом диапазоне — от 1 644 до 4 348 долларов.

Несмотря на общую цифру в 2,4 миллиона зрителей за весь турнир, на групповой стадии, по информации Associated Press, более миллиона билетов остались неиспользованными. Всего лишь 21 из 62 матчей прошли при аудитории более 50 тысяч человек, что вызвало критику в адрес ФИФА за завышенные цены.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи ранее заявлял, что ожидается аншлаг и стадион будет полностью заполнен (82 500 мест), однако организаторы уточнили, что число зрителей будет немного меньше из-за масштабного шоу в перерыве, в котором выступят J Balvin, Doja Cat и Tems.

Финальный матч между «Челси» и «ПСЖ» стартует в 23:00 по бакинскому времени.

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