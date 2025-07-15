16 Июля 2025
RU

Узбекский футболист о переходе в стамбульскую команду: "Теперь мне нужно думать и о финансовой стороне вопроса"

Мировой футбол
Новости
15 Июля 2025 17:51
27
Узбекский футболист о переходе в стамбульскую команду: "Теперь мне нужно думать и о финансовой стороне вопроса"

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Истанбул Башакшехир».

10 июля стало известно, что Шомуродов перешел в турецкий клуб из «Ромы». Соглашение с правом выкупа рассчитано до конца следующего сезона.

«Прежде всего, я должен подчеркнуть, что мне 30 лет. Теперь мне нужно думать не только о футболе, но и о завершении карьеры, а также о финансовой стороне вопроса.

Были конкретные предложения из ОАЭ и Катара. Я мог думать только о предстоящем чемпионате мира. На мой взгляд, чемпионат Турции — средний по уровню. Сильнее ОАЭ, немного уступает Италии.

Кроме того, я учитывал участие «Истанбул Башакшехир» в еврокубках. Были предложения и от более крупных команд Турции, но я выбрал «Истанбул Башакшехир», потому что это молодой клуб со своей инфраструктурой. Здесь меньше давления, чем в других командах, и у меня точно будет достаточно игровой практики. Дай Бог, если мы сыграем без травм, это будет хорошей подготовкой к чемпионату мира. Мы достигли взаимовыгодного соглашения», - приводит слова Шомуродова İdman.biz со ссылкой наchampionat.asia.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Челси" близок к рекордному спонсорскому контракту
03:02
Мировой футбол

"Челси" близок к рекордному спонсорскому контракту

Триумф в Клубном чемпионате мира усилил интерес к клубу со стороны глобальных брендов
Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО
02:00
Мировой футбол

Скандал вокруг вечеринки Ламина Ямала: правительство Испании требует расследования - ФОТО

Футболиста обвиняют в эксплуатации людей с инвалидностью и заказе женщин с "определенными параметрами" для частного торжества

Фанаты "Кристал Пэлас" вышли на акцию протеста в Лондоне
00:34
Мировой футбол

Фанаты "Кристал Пэлас" вышли на акцию протеста в Лондоне

Болельщики лондонского клуба назвали УЕФА моральным банкротом
В Ливерпуле появилась фреска в память о Диогу Жоте: город скорбит по ушедшему форварду - ФОТО
15 Июля 23:56
Мировой футбол

В Ливерпуле появилась фреска в память о Диогу Жоте: город скорбит по ушедшему форварду - ФОТО

Художник и болельщик "Ливерпуля" увековечил португальского нападающего на стене паба
Звезда "Манчестер Сити" засветился в Риме вместе с возлюбленной — ФОТО
15 Июля 23:08
Мировой футбол

Звезда "Манчестер Сити" засветился в Риме вместе с возлюбленной — ФОТО

Эрлинг Холанд посетил показ Dolce & Gabbana Alta Moda в компании Изабель Йохансен
"Милан" нацелился на защитника мадридского "Реала"
15 Июля 22:10
Мировой футбол

"Милан" нацелился на защитника мадридского "Реала"

Итальянский клуб рассматривает игрока в качестве замены Тео Эрнандеса, который ушел в "Аль-Хиляль"

Самое читаемое

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"
14 Июля 21:41
Мировой футбол

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"

Клаудиа Кальво рассказала, что ей предложили 20 тысяч евро за участие в праздновании дня рождения футболиста

Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ
14 Июля 10:00
Мировой футбол

Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ

В финале английская команда разгромила "ПСЖ" со счётом 3:0
Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан
15 Июля 19:03
Зимние виды спорта

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Стали известны некоторые подробности несостоявшегося перехода российской фигуристки в сборную Азербайджана
Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ
14 Июля 16:16
Мировой футбол

Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ

"Челси" - лучшие в мире!