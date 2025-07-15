Узбекский футболист о переходе в стамбульскую команду: "Теперь мне нужно думать и о финансовой стороне вопроса"

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов объяснил, почему решил продолжить карьеру в «Истанбул Башакшехир».

10 июля стало известно, что Шомуродов перешел в турецкий клуб из «Ромы». Соглашение с правом выкупа рассчитано до конца следующего сезона.

«Прежде всего, я должен подчеркнуть, что мне 30 лет. Теперь мне нужно думать не только о футболе, но и о завершении карьеры, а также о финансовой стороне вопроса.

Были конкретные предложения из ОАЭ и Катара. Я мог думать только о предстоящем чемпионате мира. На мой взгляд, чемпионат Турции — средний по уровню. Сильнее ОАЭ, немного уступает Италии.

Кроме того, я учитывал участие «Истанбул Башакшехир» в еврокубках. Были предложения и от более крупных команд Турции, но я выбрал «Истанбул Башакшехир», потому что это молодой клуб со своей инфраструктурой. Здесь меньше давления, чем в других командах, и у меня точно будет достаточно игровой практики. Дай Бог, если мы сыграем без травм, это будет хорошей подготовкой к чемпионату мира. Мы достигли взаимовыгодного соглашения», - приводит слова Шомуродова İdman.biz со ссылкой наchampionat.asia.

İdman.biz