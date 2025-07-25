Как "Ньюкасл" довел до ярости форварда сборной Швеции

Нападающий "Ньюкасла" Александр Исак сообщил руководству клуба о своем желании покинуть команду этим летом.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Daily Mail, игрок недоволен тем, что клуб не выполнил обещание заключить с ним новый контракт. Весной 2024 года бывшие совладельцы клуба Аманда Ставли и Мехрдад Годуси заверяли Исака в подготовке улучшенного соглашения, однако после их ухода летом переговоры застопорились.

Новый спортивный директор Пол Митчелл посчитал, что действующие условия игрока и так выгодны, поскольку контракт форварда рассчитан еще на четыре года.

Раздражение шведа связано и с тем, что он, по собственному мнению, получает "ниже рыночного уровня". Исак также хочет видеть от саудовских владельцев клуба больше амбиций и инвестиций в развитие инфраструктуры и трансферы.

В прошлом сезоне 25-летний нападающий помог "Ньюкаслу" выиграть Кубок лиги и пробиться в Лигу чемпионов, однако этим летом клуб не смог подписать ряд ключевых целей, среди которых Жоао Педри, Брюан Мбему и Джеймс Траффорд.

"Ливерпуль" рассматривает возможность подписания Исака, несмотря на крупные траты этим летом — клуб уже приобрел Флориана Вирца, Йереми Фримпонга и Хуго Экитике. В случае ухода шведа "Ньюкасл" может переключиться на форварда Бенджамина Сешко.

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