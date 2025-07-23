"Арсенал" обыграл "Милан" в основное время, но проиграл по пенальти

"Арсенал" открыл предсезонное турне с минимальной победы над "Миланом" — 1:0. Матч прошел на Национальном стадионе в Сингапуре и стал первым товарищеским поединком лета для обеих команд. Единственный гол забил Букайо Сака, замкнув передачу Якуба Кивиора на 53-й минуте встречи. Однако после финального свистка команды неожиданно разыграли серию пенальти.

Как передает İdman.biz со ссылкой на Goal, это было заранее оговорено тренерскими штабами как часть предсезонной подготовки: буллиты должны были помочь игрокам практиковать 11-метровые удары в соревновательной обстановке.

Серия пенальти завершилась победой "Милана" — 6:5. У "Арсенала" в послематчевой серии отличились Троссар, Доуман, Николс и Мерино, но ключевой промах допустил Марли Салмон, отправив мяч мимо ворот. Этим воспользовался "Милан", оформив победу.

В матче также запомнился 17-летний полузащитник "Арсенала" Итан Нванери, продемонстрировавший зрелую игру и креативность. Молодой талант привлек внимание тренерского штаба и, по информации СМИ, близок к подписанию нового четырехлетнего контракта с опцией продления.

İdman.biz