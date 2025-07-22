Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

После своего худшего сезона в истории АПЛ «Манчестер Юнайтед» нуждается в большой перестройке. Ключевой фактор нового пути — свежие игроки, которые дадут необходимый составу баланс и поведут команду за собой. «Красные дьяволы» до сих пор в гонке за Виктором Дьекерешем, ведут Беньямина Шешко, уже купили Матеуса Кунью и наконец-то объявили о переходе Брайана Мбемо. Но реально ли это то подписание, которое нужно Амориму?

Брайан стал живой легендой «Брентфорда»: поднялся с клубом из чемпионшипа и удержал его в АПЛ

Мбемо — воспитанник «Труа». В дебютном сезоне во взрослом футболе он вылетел в лигу 2, но это лишь дало необходимый толчок карьере. Во втором французском дивизионе 19-летний вингер стал одним из лидеров команды, настрелял 10+3 в 35 матчах и почти затащил «Труа» в лигу 1, но в плей-офф за повышение они уступили «Лансу».

Прогресс талантливого француза заметили в Англии. «Брентфорд» перед стартом чемпионшипа-2019/20 оформил трансфер Мбемо, заплатив 6,5 миллиона евро. На Туманном Альбионе Брайан с ходу влился в состав, создав очень сильную связку с Саидом Бенрамой и Олли Уоткинсом. Трио BMW забило 57 из 78 голов (на счету будущего игрока «МЮ» 16 точных попаданий) «пчел» в чемпионате и почти заскочило в АПЛ — финал плей-офф проиграли «Фулхэму».

Во втором сезоне француза в Англии Уоткинс и Бенрама покинули «Брентфорд». Но им на замену пришел Айван Тони, с которым Мбемо моментально нашел «химию» на поле. На двоих они сделали 60 голевых действий в чемпионате и наконец-то проскочили в высший английский дивизион.

Опасения по поводу быстрого обратного вылета не подтвердились: 19-й номер продолжил прогрессировать и уверенно сохранил клубу прописку в элите английского футбола, отметившись четырьмя голами и семью ассистами. Дальше Мбемо только прибавлял: 9+8 и девятое место в сезоне-2022/23 и 9+6 с 16-м местом в следующем. Небольшая просадка в результатах не должна пугать — вингер получил серьезную травму лодыжки и пропустил 13 матчей. Брайан оставлял банду Томаса Франка на 11-м месте, а без своего лидера «пчелы» добыли всего две победы при десяти поражениях и чуть не скатились в зону вылета.

Мбемо навсегда останется в истории своей уже бывшей команды. Он провел 242 игры во всех турнирах — седьмое место с момента основания клуба. Не хватило всего восьми встреч, чтобы занять вторую строчку. На первой — легенда Кевин О'Коннор с 481 матчем. По голам (70) вингер на третьем месте, а с 51 ассистом Мбемо — лучший ассистент лондонцев. Абсолютная легенда!

Со временем выступления в «Брентфорде» связана еще одна большая история — смена гражданства. Брайан сыграл девять игр за молодежные сборные Франции, но в августе 2022-го после разговора с Самюэлем Это'О решил выступать за Камерун — родную страну своего отца. Легендарный нападающий сам пригласил на ужин в Лондоне молодого француза, чтобы обсудить его будущее.

В сентябре Мбемо дебютировал за команду Ригобера Сонга в товарищеских матчах против Узбекистана и Южной Кореи. А в ноябре поехал на первый крупный международный турнир в карьере — чемпионат мира в Катаре, где провел все три игры на групповом этапе и отметился ассистом в матче с Сербией (3:3).

Мбемо провел удивительный сезон и подтвердил статус топ-игрока

АПЛ-2024/25 камерунец закончил с какими-то космическими для футболиста из команды-середняка цифрами. Брайан с 20 мячами стал четвертым бомбардиром розыгрыша, а по «гол + пас» (27) уступил только настоящим монстрам атаки: Мо Салаху (47) и Александру Исаку (29).

Но диапазон метрик, по которым Мбемо находится на вершине по итогам английского сезона, достаточно широк и без учета голевых действий. По информации SkySports, вингер «Брентфорда»:

1-й по ожидаемым ассистам (9,3),

1-й по выполненным кроссам (202),

3-й по километражу (387,6),

3-й по количеству спринтов (870).

По xA (ожидаемым голевым передачам) Брайан опережает абсолютно всех топовых распасовщиков АПЛ: Салаха (9,1), Бруну (8,0), Сака (7,8), Де Брейне (6,7), Эдегора (6,7) и других.

Есть еще один показатель, который вводит вингера в компанию элитных атакующих игроков, — созданные голевые моменты.

Топ-5 АПЛ сезона-2024/25 по созданным голевым моментам*

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 27

2. Коул Палмер («Челси») — 24

3. Букайо Сака («Арсенал») — 21

4. Брайан Мбемо («Брентфорд») — 17

5. Исмаила Сарр («Кристал Пэлас») — 17

* Данные Fotmob.com

Брайан, несмотря на 20 голов, очень настроен на созидание и мог бы иметь еще больше ассистов. Интересно, что главный напарник камерунца, Йоан Висса, расположился на седьмом месте в списке футболистов с наибольшим количеством упущенных голевых моментов. На счету конголезца 17 промахов, но до топа рейтинга все равно далеко, там Олли Уоткинс (27) и Мо Салах (24).

Все же с Висса Мбемо создал очередную великолепную связку в «Брентфорде». Этнические африканцы создали 54 гола команды в прошлом сезоне.

Погоня «МЮ» за камерунцем — одна из главных трансферных саг лета. Почему «дьяволы» так сильно хотели Брайана?

Первые слухи об интересе манкунианцев к Мбемо зафиксированы в январе. Тогда все ограничилось несколькими инсайдами, но уже через несколько месяцев, в мае, «Юнайтед» сделал вингера одной из главных целей на летнее ТО.

Конкуренция была очень высокая — «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл». «Шпоры» даже делали несколько предложений по игроку, а сам Брайан был заинтересован в переходе к своему бывшему тренеру Томасу Франку. По информации Марка Дугласа из The i Paper, «Брентфорд» железно хотел получить не менее 72 миллионов евро, держа в уме недавние крупные трансферы внутри лиги — Жоау Педру в «Челси» за 63,7 миллиона и Энтони Эланги в «Ньюкасл» за 61,4.

После долгих переговоров длиной почти в два месяца «МЮ» все же удалось договориться с лондонским клубом. Инсайдер Дэвид Орнштейн подтвердил: сделка согласована — 75 миллионов евро плюс 7 миллионов в качестве бонусов. Оплата в четыре транша — важный фактор для вроде как кризисной в финансовом плане команды.

Под конец саги переход сильно осложнил возможный отъезд Йоана Висса в «Ньюкасл»: «пчелы» не хотели терять обоих лидеров за лето и могли выбивать лучшие условия у покупателей.

«Юнайтед» сильно уцепился за камерунца, не рассматривал другие варианты на эту позицию и, кажется, слегка переплатил. Зачем?

Для начала короткий факт: Мбемо в прошлом сезоне АПЛ сделал больше результативных действий (27), чем Гарначо (8), Зиркзе (4) и Хейлунн (4), вместе взятые.

Но это, само собой, не самое главное. Брайан не только забивает и ассистирует, но и в целом очень вариативен в атаке — может как создать момент для партнера, так и сам «найти щелочку» и решить эпизод. Главная сила Мбемо — скорость. Игрок входит в топ-5 самых быстрых футболистов минувшего чемпионата Англии.

Самые быстрые игроки АПЛ-2024/25*

1. Микки ван де Вен («Тоттенхэм») — 37,1 км/ч

2. Матеус Нунес («Манчестер Сити») — 36,7 км/ч

3. Энтони Эланга («Ноттингем Форест») — 36,7 км/ч

4. Брайан Мбемо («Брентфорд») — 36,6 км/ч

5. Карлуш Боржеш («Вулверхэмптон») — 36,6 км/ч

* Opta Analyst

Как показывает практика, камерунец блестяще находит общий футбольный язык с партнерами и великолепно встраивается в любую атакующую группу. Старательность и тактическая обучаемость — еще один фактор, благодаря которому трансфер выглядит идеально.

Но «МЮ» точно не нужно надеяться на то, что Мбемо снова станет топ-бомбардиром АПЛ. Последний год в «Брентфорде» был скорее оверперформансом — 20 голов при 12,3 xG. У камерунца залетало практически все, что даже теоретически не должно было оказаться в воротах.

Главная и, пожалуй, приятная головная боль для Рубена Аморима теперь выглядит так: как разместить на поле одновременно и Мбемо, и Диалло — свои главные активы на правом фланге. Главный тренер «красных дьяволов» использует схему с тремя центральными защитниками, а ивуарийца в прошлом сезоне наигрывал в качестве латераля или вингбека. Брайан же типичный краек, который действует в финальной трети.

Самый очевидный вариант — возвращение Аморима к временам в «Спортинге» и использование схемы 3-4-3, где спокойно размещаются и вингеры, и латерали. Такую расстановку португальский специалист уже использовал, но все же больше задействовал 3-4-2-1.

Второй путь — роль оттянутого форварда или ситуативной «девятки». В центре атаки Мбемо периодически появлялся и в «Брентфорде», так что там позволят действовать и опыт, и необходимый набор качеств, который есть у камерунца.

Даже за пределами поля Брайан — образец профессионализма и дисциплины. Мбемо использует приложение, которое улучшает когнитивные навыки, личный повар готовит ему еду по советам клубных нутрициологов, а физиотерапевт и специалист по осанке регулярно приходят домой для индивидуальных занятий. Также новичок «МЮ» работает с психологом и видеоаналитиком, который несколько раз в год присылает подробные файлы с пояснениями.

«От работы на поле зависят 90% успеха, но уже несколько лет я стараюсь максимизировать дополнительные факторы», — рассказывал Брайан в интервью L'Equipe.

Расслабляется и отвлекается от футбола Мбемо шахматами и игрой на фортепиано. «Брентфорд» приобрел синтезатор в комнату отдыха на базе, как будто специально для него — Мбемо единственный, кто может справиться с «пианино Брайана» (так инструмент прозвали в команде). А с помощью шахмат футболист настраивается на игры: перед каждым матчем проводит несколько партий против реальных оппонентов в интернете.

Мбемо — отличное приобретение для «Манчестер Юнайтед». Камерунец обязан отлично вписаться в атаку команды и попытаться вытащить ее из кризиса: может сыграть на нескольких позициях, с большим опытом игры в Англии, продолжает прогрессировать. Но, кажется, манкунианцам нужно в первую очередь укреплять другие позиции: центральные зоны обороны и нападения. В любом случае Брайан — топ, пусть и за такие большие деньги.

Источник - sport-express.ru

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