Лига чемпионов: жеребьевка для "Карабаха"

Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, возможные соперники чемпиона Азербайджана также определятся на церемонии, которая состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Жеребьевка состоится в 14:00 по бакинскому времени. Матчи этого раунда пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю.

Потенциальные соперники «Карабаха»

Победитель пары «Риека» (Хорватия) — «Лудогорец» (Болгария)

Победитель пары «Хамрун» (Мальта) — «Динамо Киев» (Украина)

Победитель пары «Шкендия» (Северная Македония) - ФКСБ (Румыния)

Отметим, что свой первый матч во втором квалификационном раунде «Карабах» проведет 23 июля на выезде против «Шелбурна», а ответный - 30 июля дома.

İdman.biz