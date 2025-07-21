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Лига чемпионов: жеребьевка для "Карабаха"

Футбол
Новости
21 Июля 2025 11:20
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Лига чемпионов: жеребьевка для "Карабаха"

Сегодня состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как сообщает İdman.biz, возможные соперники чемпиона Азербайджана также определятся на церемонии, которая состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, Швейцария.

Жеребьевка состоится в 14:00 по бакинскому времени. Матчи этого раунда пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю.

Потенциальные соперники «Карабаха»
Победитель пары «Риека» (Хорватия) — «Лудогорец» (Болгария)
Победитель пары «Хамрун» (Мальта) — «Динамо Киев» (Украина)
Победитель пары «Шкендия» (Северная Македония) - ФКСБ (Румыния)

Отметим, что свой первый матч во втором квалификационном раунде «Карабах» проведет 23 июля на выезде против «Шелбурна», а ответный - 30 июля дома.

İdman.biz

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