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"Барселона" отменила матч в Японии

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2025 02:35
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"Барселона" отменила матч в Японии

ФК "Барселона" официально объявил об отмене товарищеского матча против японского клуба "Виссел Кобе", который должен был состояться 27 июля, сообщает İdman.biz.

Как заявили в клубе, решение связано с "серьезными нарушениями контрактных обязательств со стороны организатора мероприятия".

В рамках летнего азиатского турне у сине-гранатовых также запланированы два матча в Южной Корее — против "Сеула" (31 июля) и "Тэгу" (4 августа). В клубе подчеркнули, что поездка в Корею состоится только в случае выполнения всех условий со стороны организаторов.

"Барселона сожалеет о произошедшем и о том, как это повлияет на многочисленных болельщиков клуба в Японии", — говорится в официальном заявлении каталонцев.

İdman.biz

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