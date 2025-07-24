"Барселона" отменила матч в Японии

ФК "Барселона" официально объявил об отмене товарищеского матча против японского клуба "Виссел Кобе", который должен был состояться 27 июля, сообщает İdman.biz.

Как заявили в клубе, решение связано с "серьезными нарушениями контрактных обязательств со стороны организатора мероприятия".

В рамках летнего азиатского турне у сине-гранатовых также запланированы два матча в Южной Корее — против "Сеула" (31 июля) и "Тэгу" (4 августа). В клубе подчеркнули, что поездка в Корею состоится только в случае выполнения всех условий со стороны организаторов.

"Барселона сожалеет о произошедшем и о том, как это повлияет на многочисленных болельщиков клуба в Японии", — говорится в официальном заявлении каталонцев.

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