"ПСЖ" заработал крупную сумму на переходе Экитике в "Ливерпуль"

«Пари Сен-Жермен» получит 12,5 млн евро от «Айнтрахта» после перехода французского нападающего Юго Экитике в «Ливерпуль» за 79 млн евро, сообщает İdman.biz со ссылкой на Le Parisien.

Экитике перешел в «ПСЖ» из «Реймса» в 2022 году за 29 млн евро, но не сумел закрепиться в команде из-за конкуренции с Неймаром, Килианом Мбаппе и Лионелем Месси при тренере Кристофе Гальтье. За парижан он сыграл 33 матча, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Зимой 2024 года форвард отправился в аренду в «Айнтрахт» с правом выкупа за 16,5 млн евро и условием 20-процентного бонуса для «ПСЖ» при последующей продаже.

После перехода в «Ливерпуль» за 79 млн евро парижский клуб получит 12,5 млн евро, что составляет 20% от прибыли в 62,5 млн евро, полученной франкфуртцами от сделки.

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