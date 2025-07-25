Алонсо определился с будущим Камавинги и Себальоса в "Реале"

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо принял решение оставить в команде полузащитников Эдуардо Камавингу и Дани Себальоса, несмотря на слухи о возможной продаже обоих игроков в летнее трансферное окно, сообщает İdman.biz со ссылкой на Cadena SER.

Себальоса активно связывали с возвращением в «Реал Бетис», однако «Бетис» не готов ни выкупить контракт 28-летнего игрока за запрашиваемые 15 миллионов евро, ни платить ему текущую зарплату. Хаби Алонсо лично пообщался с футболистом и дал понять, что рассчитывает на него в новом сезоне. Тренер назвал Себальоса «важным активом» команды и выразил желание, чтобы тот доказал свою значимость в предсезонной подготовке, стартующей 4 августа.

За последние годы Себальос прибавил в стабильности и был частью проекта при Карло Анчелотти, но из-за травм не сумел закрепиться в стартовом составе. Алонсо намерен предоставить ему новый шанс проявить себя, особенно на фоне ухода Тони Крооса, освободившего место в центре поля.

Что касается Камавинги, то у француза действующий контракт с мадридским клубом до 2029 года, и его окружение уверено, что переезд этим летом невозможен. Несмотря на частые повреждения, 21-летний полузащитник остается важным элементом «Реала» и настроен бороться за место в основе.

Тем не менее, руководство клуба не считает ни одного из игроков полностью «неприкосновенным». По информации источника, в «Реале» готовы выслушать предложения, если они поступят до конца окна, хотя продажа кого-либо из дуэта в ближайшее время маловероятна.

Также известно, что мадридцы на данный момент приостановили поиски нового полузащитника и не собираются подписывать замену Кроосу до лета 2026 года. Одной из долгосрочных целей клуба остается Родри из «Манчестер Сити», за которого в 2025 году «Реал» планирует выложить около 60 миллионов евро, дождавшись снижения трансферной стоимости.

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