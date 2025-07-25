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Президент "Барселоны" о скандальной вечеринке Ламина Ямаля: "Мне жаль, что я не пошел на нее"

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2025 03:36
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Президент "Барселоны" о скандальной вечеринке Ламина Ямаля: "Мне жаль, что я не пошел на нее"

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал вечеринку нападающего Ламина Ямаля, устроенную в честь его 18-летия. Футболист подвергся критике за приглашение артистов с карликовостью в качестве развлечения, сообщает İdman.biz.

«Вечеринка Ямаля? Мне жаль, что я не пошел на нее. Это было частное мероприятие. Что такого? Им по 18 лет. Они выбрали эту вечеринку, и это в некотором роде забавно. Он устроил ее со своими друзьями, с людьми из мира развлечений. В этом смысле я подчеркиваю, что Ямаль организовал хорошую вечеринку», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Лапорта подчеркнул, что нет претензий к профессионализму игрока: «После нее он пришел на тренировку и занимался как никто другой. И в этом смысле Ламина не в чем упрекнуть. Наоборот, поздравляю его и рад, что ребята хорошо провели время».

В прошлом сезоне Ямаль провел 55 матчей за «Барселону» во всех турнирах, забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Контракт футболиста с клубом действует до лета 2031 года, а его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €200 млн.

İdman.biz

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