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Легенда "Фиорентины" найден мертвым в своем доме

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2025 09:07
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Легенда "Фиорентины" найден мертвым в своем доме

Во вторник, 22 июля, в возрасте 64 лет скончался бывший защитник «Фиорентины» Селеста Пин.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, его тело было обнаружено в доме во Флоренции родственницей, обеспокоенной отсутствием связи с экс-футболистом. Женщина сразу же вызвала полицию.

По данным источника, одна из рассматриваемых версий - самоубийство, однако правоохранительные органы не исключают и иные обстоятельства.

Пин провел в составе «Фиорентины» девять сезонов, сыграв 200 матчей. В 1984 году он завоевал бронзу на молодежном Евро с U21 Италии. В 2022 году был включен в Зал славы клуба.

İdman.biz

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