Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

У тренера «Манчестер Сити» проблемы с прощаниями

Гвардиола стал легендой «Барселоны» ещё в качестве игрока. Он воспитанник каталонского клуба, патриот региона и бывший капитан «блаугранас». В большинстве великих клубов Хосеп играл бы до 40 лет. Но в тридцать лет в «Барселоне» ему указали на дверь. Не дали восстановиться после травм, не позволили набрать форму. Гвардиола понял, что «больше, чем клуб» не умеет обращаться с ветеранами. Хави и многие другие подтвердят. Даже Месси не сумели удержать. Лионель был шокирован, что его вынудили уехать в Париж.

Фанаты «Барселоны» часто критикуют руководство за отношение к ветеранам. Гвардиола покидал родные края дважды, оба раза с обидой. Во второй раз он устал от глупых менеджеров, с которыми отказался работать. Хосепа много раз звали обратно, а он гордо отворачивался. А в Англии у Гвардиолы есть проблемы с прощаниями с ветеранами «Манчестер Сити». У Хосепа был конфликт с Яя Туре. Летом Гвардиола нанял в штаб брата бывшего полузащитника «Манчестер Сити» Коло. Члены семьи Агуэро тоже обижались на тренера.

Гвардиола часто добр к ветеранам, но иногда он передерживает в основе футболистов, которым стоило уйти раньше. Из полевых игроков примером стал правый защитник Кайл Уокер. Англичанин в прошлом сезоне грубо ошибался. Зимой он уехал в аренду в «Милан», не закрепился, а в новом сезоне сыграет за новичка АПЛ «Бернли». Ещё один пример – Илкай Гюндоган. Хавбека вернули из «Барселоны», хотя очевидно, что немец с турецкими корнями не может выступать на уровне победителя АПЛ и Лиги чемпионов.

Тренер «Манчестер Сити» год назад убедил голкипера Эдерсона остаться, хотя бразилец согласовал контракт с клубом из Саудовской Аравии. Вратарь сам об этом рассказал. Даже когда Эдерсон снова ошибался, Гвардиола хотел оставить его в команде на будущий сезон. Хосеп рассказывал помощникам, что после бразильца сделает основным немца Ортегу. Вот только Штефану 32 года, он на год старше Эдерсона, который не развивался в последнее время. Вратарская проблема назрела давно, а Гвардиола её игнорировал.

Эдерсон допускал ошибки и готов играть за «Галатасарай»

Главный тренер «Манчестер Сити» не любит прощаться настолько, что сошелся с бывшей женой после развода. А фанаты «Манчестер Сити» настолько устали от ошибок Эдерсона, что используют хештег #EdersonOut в социальных сетях. Напоминает ситуацию с тер Штегеном в «Барселоне». Поклонники родного клуба Гвардиолы не хотели видеть Марка-Андре в основе. Сам немец отказывался уходить, хотя Флик попросил продлить контракт с поляком Щесным и подписал испанца Гарсию из «Эспаньола». Дальше немец получил травму.

Эдерсон не упирается и готов перейти в «Галатасарай». Обидно лишь, что все стороны не оценили состояние бразильца раньше. Конечно, после такого количества побед стоило уйти красиво. Эдерсон ведь шестикратный чемпион Англии, обладатель девяти разных внутренних кубков, а также триумфатор Лиги чемпионов. Вратарь его статуса правильно оценил форму и состояние. Хотя де Мораесу в августе стукнет всего 32 года, он не готов повторить путь Буффона. Зато у Эдерсона есть нечто общее с Джиджи – нелепость ключевых ошибок.

Сильнее всего фанатов «Манчестер Сити» задевает именно характер ляпов Эдерсона. Он может неудачно принять мяч ногой, переоценив технику. Эдерсон в простой ситуации выбрасывал мяч руками точно на соперника. Свой первый гол в футболке «Манчестер Сити» летом 2017 года голкипер пропустил от ветерана «Эвертона» Руни. Уэйн пробил прямо в голкипера, но тот умудрился пропустить мяч под собой. Были удачные удары соперников в ближние углы и комичные выходы Эдерсона из ворот при прострелах с двух флангов.

Эдерсон точно великий вратарь, если оценивать строго игру ногами. Именно поэтому у бразильца столько голевых передач в АПЛ. Гвардиола ценил исключительное мастерство бразильца. Но если строго подходить к оценке формы Эдерсона, то это давно не вратарь для основы «Манчестер Сити». Ветерана ценят в команде, голкипер не скандалист. Но все поверили в шутку, что Холанд пригласил Буну из «Аль-Хиляля» в Манчестер после раннего вылета Гвардиолы из Клубного чемпионата мира. Эдерсон не делает «Манчестер Сити» круче.

Молодой Джеймс Траффорд – голкипер с манерой игры Куртуа

У Гвардиолы есть проблемы с расставаниями ещё по одной причине. Недавно он отпустил из «Манчестер Сити» футболиста, который теперь оценивается «Реалом» в 200 миллионов евро. Коул Палмер перешел из родного клуба в «Челси» за 47 миллионов евро. Мало кто догадывался, что молодой левша стоит намного дороже. Гвардиола злится, когда репортеры на пресс-конференциях спрашивают его о 23-летнем Палмере. Хосепу надо добиться выдающегося футбола от новичка Шерки, чтобы компенсировать потерю ассистов Де Брюйне.

Палмер уже создает голы в АПЛ в составе «Челси». Конечно, «Манчестер Сити» мог выбить команду Марески, если бы ученик Энцо и учитель Хосеп встретились в плей-офф Клубного чемпионата мира. Поражение от «Аль-Хиляля» со счетом 3:4 не значит, что у «горожан» нет сил и мастерства. Но Эдерсон в тот печальный для команды день приговорил себя к уходу. Скауты «Манчестер Сити» во главе с новым спортивным директором клуба Уго Вианой пошли за голкипером. Сначала они изучили звезд, вроде крутого Джанлуиджи Доннаруммы из ПСЖ.

Парижане предлагают итальянцу новый контракт, но хотят снизить его зарплату. Вот только Доннарумма играет ногами хуже, чем Сафонов. Джиджи не первый номер в списке Гвардиолы. Неожиданным победителем может стать Траффорд. Джеймсу всего 22 года. Высокий англичанин провел прошлый сезон в «Бернли», с которым вернулся в АПЛ. Траффорд на время пропал из радаров. Два года назад «Манчестер Сити» отдал воспитанника, а теперь хотят вернуть его, ведь Джеймс набрался опыта и обладает характеристиками для игры в гранде.

В отличие от Палмера, Траффорд готов сразу вернуться в Манчестер. Дела голкипера ведет агентство Мармуша и других футболистов «Манчестер Сити». Виана договорится о трансфере с представителями Траффорда. Это не переговоры с шейхами из Парижа, которые выедают печень каждому, кто приходит за звездами ПСЖ. Насколько Траффорд хорош? Это высокий резкий правша с техникой как у Куртуа. Джеймс может прибавить. Гвардиола привык к более безумным вратарям. Похоже, Хосеп устроит революцию не только в полевых линиях.

Источник - soccer.ru

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