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Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Футбол
Новости
21 Июля 2025 15:18
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Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Объявлены имена судей на бакинский матч «Карабаха» против ирландского «Шелбурна» (Ирландия) в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает İdman.biz, игру отсудит бригада арбитров из Италии.

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо. Ему будут помогать Стефано Алассио и Дарио Джеккони. Четвертый арбитр - Кевин Боначина.

Системой VAR будет управлять Даниэле Довери, AVAR - Даниэле Патерна.

Отметим, что матч «Карабах» - «Шелбурн» состоится 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00 по бакинскому времени.

İdman.biz

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