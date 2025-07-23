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"Тоттенхэм" включился в борьбу за Родриго и хочет купить его дешевле € 90 млн - AS

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2025 10:06
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"Тоттенхэм" включился в борьбу за Родриго и хочет купить его дешевле € 90 млн - AS

Новому главному тренеру «Тоттенхэма» Томасу Франку были обещаны статусные трансферы в преддверии нового сезона. В качестве одного из них «шпоры» рассматривают покупку крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса.

Как передает İdman.biz, об этом сообщает AS.

По информации источника, председатель правления лондонского клуба Дэниел Леви рассчитывает снизить цену на покупку бразильского футболиста на основании своих дружеских отношений с «Королевским клубом». «Тоттенхэм» хочет приобрести Родриго дешевле € 90 млн.

«Шпоры» могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля» и «Баварии» за подписание 24-летнего вингера. Однако на текущий момент ни одна из команд не сделала официального предложения по Родриго.

В минувшем сезоне нападающий «Реала» принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

İdman.biz

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