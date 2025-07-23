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Легенда "МЮ" считает, что Роналду должен был перейти в "Ман Сити"

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2025 22:25
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Легенда "МЮ" считает, что Роналду должен был перейти в "Ман Сити"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Паллистер признался, что второе пришествие Криштиану Роналду в клуб было ошибкой. По его мнению, португалец должен был выбрать "Манчестер Сити", с которым в 2021 году он вел переговоры, сообщает İdman.biz.

"Криштиану Роналду никогда не будет забыт за то, что он сделал в первый раз. Но он ушел. И я никогда не считал, что возвращение тогда было хорошей идеей", — сказал Паллистер.
"Если действительно «Сити» им интересовался, он был бы гораздо успешнее там. Он бы забивал много голов, потому что «Сити» создает моменты, а Роналду — игрок штрафной. В «Юнайтед» на тот момент просто не было команды, подходящей для него. Он выбрал не то время, и это, возможно, повредило его репутации".

Роналду покинул "Манчестер Юнайтед" в 2009 году, а спустя 12 лет вернулся из "Ювентуса". Несмотря на 27 голов в 54 матчах, команда не смогла раскрыть потенциал ветерана. Его контракт был расторгнут в ноябре 2022 года после конфликта с тренером Эриком тен Хагом.

Сейчас 40-летний форвард выступает за "Аль-Наср" в Саудовской Аравии, где недавно продлил контракт еще на два года.

İdman.biz

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