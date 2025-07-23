Рэшфорд новый игрок "Барселоны" - ВИДЕО

Английский нападающий Маркус Рэшфорд официально стал футболистом «Барселоны», передает İdman.biz.

Как сообщает пресс-служба сине-гранатовых, клуб арендовал игрока у «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/2026. Соглашение также включает опцию выкупа.

Рэшфорд является воспитанником «МЮ». Вторую часть прошлого сезона он провел в аренде за «Астон Виллу», где в 41 матче отметился 11 голами и 9 результативными передачами. С 2016 года форвард регулярно вызывается в сборную Англии.

В его коллекции — Кубок Англии, два Кубка Лиги, Суперкубок Англии и трофей Лиги Европы.

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