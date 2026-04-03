"РБ Лейпциг" планирует продлить контракт Диоманда

"РБ Лейпциг" планирует продлить контракт 19-летнего флангового нападающего Яна Диоманда. По новому соглашению отступные за игрока составят € 100 млн. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

По информации инсайдера, "РБ Лейпциг" хочет удержать игрока на фоне растущего интереса к ивуарийцу. "Ливерпуль" следит за ситуацией с африканским вингером.

В нынешнем сезоне Диоманде принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.