Рулевой "Барселоны" хочет видеть Алессандро Бастони в своей команде

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик является большим поклонником защитника "Интера" и сборной Италии Алессандро Бастони и хочет подписать игрока в каталонский клуб. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Флориана Плеттенберга.

По информации инсайдера, "Барселона" ведет переговоры с представителями итальянца. Однако для подписания футболиста "сине-гранатовым" необходимо увеличить трансферный бюджет, продав кого-нибудь из собственной команды.

В нынешнем сезоне итальянец принял участие в 35 встречах за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и шестью результативными передачами. В последней игре за сборную Италии в финальном стыковом матче отбора к чемпионату мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (1:1, 1:4 пен.) защитник был удален в конце первого тайма.