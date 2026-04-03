Мбаппе признался, что не хотел играть за сборную Франции

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе рассказал, что тяжело переживал оскорбления на почве расизма в социальных сетях, с которыми столкнулся после вылета сборной Франции в 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года.

Летом 2021 года французы проиграли швейцарцам (3:3, 4:5 по пенальти), а Мбаппе не забил пенальти в серии 11-метровых, сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

"Меня начали обзывать обезьяной. Я сказал себе: "Для меня сборная — это вершина, а я ставлю на вершину людей, которые сбрасывают тебя на самое дно, если ты не забиваешь". Это сильно изменило мое отношение к сборной.

Нельзя складывать все яйца в одну корзину, потому что эту корзину заберут и выбросят. Для меня это было очень жестоко. Я уехал в отпуск и первые дни был как ходячий труп. Я сильно разочаровался. Когда я попал в сборную, я сразу выиграл чемпионат мира, был национальным героем. Я думал: "Ах, Франция — это так здорово!" А потом получаешь такой удар в лицо. Это было тяжело.

Я сказал, что больше не хочу возвращаться. У меня была встреча с Ноэлем Ле Гре (на тот момент президент Федерации футбола Франции — прим. ред.). Я сказал ему: "Я больше не буду играть". Я думал: "Я играю для людей, которые считают меня обезьяной, если я не забиваю. Я не могу играть для таких людей". Именно поэтому я дошел до такого состояния.

Я сказал: "Я больше не хочу играть, я возвращаюсь в Париж, там у меня нет проблем". Ноэль Ле Гре ответил: "Ты думаешь, что выйдешь из моего кабинета, и я просто скажу тебе да?" Он сказал мне забыть об этом", — рассказал Мбаппе.