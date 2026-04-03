3 Апреля 2026 01:24
Мбаппе признался, что не хотел играть за сборную Франции

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе рассказал, что тяжело переживал оскорбления на почве расизма в социальных сетях, с которыми столкнулся после вылета сборной Франции в 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года.

Летом 2021 года французы проиграли швейцарцам (3:3, 4:5 по пенальти), а Мбаппе не забил пенальти в серии 11-метровых, сообщает İdman.Biz со ссылкой на RMC Sport.

"Меня начали обзывать обезьяной. Я сказал себе: "Для меня сборная — это вершина, а я ставлю на вершину людей, которые сбрасывают тебя на самое дно, если ты не забиваешь". Это сильно изменило мое отношение к сборной.

Нельзя складывать все яйца в одну корзину, потому что эту корзину заберут и выбросят. Для меня это было очень жестоко. Я уехал в отпуск и первые дни был как ходячий труп. Я сильно разочаровался. Когда я попал в сборную, я сразу выиграл чемпионат мира, был национальным героем. Я думал: "Ах, Франция — это так здорово!" А потом получаешь такой удар в лицо. Это было тяжело.

Я сказал, что больше не хочу возвращаться. У меня была встреча с Ноэлем Ле Гре (на тот момент президент Федерации футбола Франции — прим. ред.). Я сказал ему: "Я больше не буду играть". Я думал: "Я играю для людей, которые считают меня обезьяной, если я не забиваю. Я не могу играть для таких людей". Именно поэтому я дошел до такого состояния.

Я сказал: "Я больше не хочу играть, я возвращаюсь в Париж, там у меня нет проблем". Ноэль Ле Гре ответил: "Ты думаешь, что выйдешь из моего кабинета, и я просто скажу тебе да?" Он сказал мне забыть об этом", — рассказал Мбаппе.

Новости по теме

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков
05:18
Мировой футбол

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков

Араухо и Берналь были заменены по ходу матча с "Атлетико"
Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ
04:20
Мировой футбол

Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
02:00
Мировой футбол

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Макконахи является совладельцем "Остина" из МЛС
"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:20
Мировой футбол

"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Хозяева вырвали ничью в компенсированное время
"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО
01:02
Мировой футбол

"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО

И одержал седьмую победу подряд
"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:44
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И прервал серию их трех матчей без побед
Определились полуфинальные пары Кубка Англии
00:30
Мировой футбол

Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Матчи этой стадии турнира состоятся 25 и 26 апреля

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче