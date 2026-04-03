Ямаль может обойти Мбаппе по зарплате почти в четыре раза

Фланговый нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль может почти в четыре раза обойти по зарплате форварда мадридского "Реала" Килиана Мбаппе в случае победы на "Золотом мяче" и выполнений других условий контракта. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Équipe.

По информации издания, на данный момент вингер каталонского клуба зарабатывает € 1,33 млн в месяц и не входит в топ-5 игроков Ла Лиги с самой высокой зарплатой. Самыми высокооплачиваемыми футболистами чемпионата Испании являются Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор из мадридского "Реала", они зарабатывают € 2,67 млн в месяц. Но в случае выигрыша Ямалем "Золотого мяча", а также достижения цели по количеству сыгранных матчей, забитых голов и трофеев, зарплата футболиста может вырасти на € 10 млн. Таким образом, испанец обойдет француза и бразильца почти в четыре раза.

В нынешнем сезоне Ямаль провел 40 матчей за "Барселону" во всех турнирах, в которых забил 21 гол и отдал 14 результативных передач.