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Месси и Альба не примут участия в Матче всех звезд MLS

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2025 23:06
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Месси и Альба не примут участия в Матче всех звезд MLS

Лионель Месси и Жорди Альба из "Интер Майами" не примут участия в Матче всех звезд MLS 2025 года. Как подтвердили в лиге, ни один из игроков не вошел в финальный список на игру против сборной Лиги MX, которая пройдет в Остине на стадионе Q2, сообщает İdman.biz.

Оба футболиста пропустили все мероприятия, связанные с матчем звезд, включая тренировки и конкурс навыков, в котором Альба должен был участвовать. Согласно правилам MLS, отсутствие без уважительной причины может повлечь за собой дисквалификацию, если не будет предоставлено медицинское объяснение.

Некоторые участники выразили сожаление по поводу их отсутствия.
"Это было бы потрясающе — играть с лучшим футболистом в истории, — сказал Кристиан Эспиноса. — Я бы точно получил удовольствие".

Другие, как Диего Луна, были удивлены:
"Немного, да. Они ведь были в заявке, но, видимо, у них свои дела".

По информации The Athletic, "Интер Майами" заранее уведомил лигу о том, что Месси и Альба не поедут в Техас. Пока неизвестно, последуют ли санкции, но в MLS сообщили, что перед решением свяжутся с клубом для уточнения статуса игроков.

Ранее подобная ситуация произошла в 2018 году, когда Златан Ибрагимович отказался от участия и был отстранен от следующего матча "ЛА Гэлакси". Месси же сейчас ведет переговоры с клубом и лигой о продлении контракта, а "Интер Майами", по сообщениям СМИ, близок к подписанию его близкого друга Родриго де Паула из "Атлетико".

İdman.biz

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