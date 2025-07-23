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"Реал Бетис" готов сорвать сделку с "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2025 22:43
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"Реал Бетис" готов сорвать сделку с "Манчестер Юнайтед"

После успешной аренды минувшим летом "Реал Бетис" стремится оформить полноценный контракт с бразильским вингером Антони, однако переговоры с "Манчестер Юнайтед" зашли в тупик.

Как передает İdman.biz, англичане подняли запрашиваемую сумму до 30 млн фунтов, и севильский клуб сообщил, что при такой оценке сделка может сорваться.

Президент "Бетиса" Анхель Аро прямо заявил, что покупка возможна лишь по приемлемой цене:

«С экономической точки зрения трансфер должен вписаться в наши параметры. Аренда выглядит реальнее, учитывая требования "Юнайтед". Мы стараемся, но если он не придет, это не будет провалом: тяжело пригласить игрока такого уровня и при этом уложиться в бюджет».

Интерес к Антони сохраняется и у "Атлетико", поэтому возвращение бразильца в Примеру кажется вероятным в любом случае. Сам футболист, по сообщениям испанских СМИ, не против окончательно перебраться в Севилью, но терпение "Бетиса" небезгранично — клуб уже изучает альтернативные варианты, если "Манчестер Юнайтед" не снизит запросы.

İdman.biz

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