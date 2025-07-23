Жозе Моуринью: "Челси" не заслуживает звания лучшего клуба года

Бывший наставник "Челси" Жозе Моуринью, ныне возглавляющий "Фенербахче", скептически отнесся к победе лондонского клуба на клубном чемпионате мира. По мнению специалиста, этот трофей не делает "синих" сильнейшей командой сезона.

«До полуфинала КЧМ напоминал мне предсезонные сборы в США с "Реалом" или "Интером", напоминал о тех играх, которые мы там проводили. Поэтому считаю, что этот титул чемпиона мира важен только для "Челси", который продаст много футболок с нашивкой», — цитирует Моуринью A Bola.

Он подчеркнул, что главным достижением сезона считает победу "ПСЖ" в Лиге чемпионов:

«А вот главным триумфатором сезона, по-моему, стал "ПСЖ", и не из-за того, что они сделали на внутренней арене — потому что там они всегда побеждают. Они выиграли Лигу чемпионов, и то, как они это сделали, при этом еще и потеряв своего лучшего игрока — Килиана Мбаппе».

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