23 Июля 2025
RU

Жозе Моуринью: "Челси" не заслуживает звания лучшего клуба года

Мировой футбол
Новости
23 Июля 2025 19:16
11
Жозе Моуринью: "Челси" не заслуживает звания лучшего клуба года

Бывший наставник "Челси" Жозе Моуринью, ныне возглавляющий "Фенербахче", скептически отнесся к победе лондонского клуба на клубном чемпионате мира. По мнению специалиста, этот трофей не делает "синих" сильнейшей командой сезона.

«До полуфинала КЧМ напоминал мне предсезонные сборы в США с "Реалом" или "Интером", напоминал о тех играх, которые мы там проводили. Поэтому считаю, что этот титул чемпиона мира важен только для "Челси", который продаст много футболок с нашивкой», — цитирует Моуринью A Bola.

Он подчеркнул, что главным достижением сезона считает победу "ПСЖ" в Лиге чемпионов:

«А вот главным триумфатором сезона, по-моему, стал "ПСЖ", и не из-за того, что они сделали на внутренней арене — потому что там они всегда побеждают. Они выиграли Лигу чемпионов, и то, как они это сделали, при этом еще и потеряв своего лучшего игрока — Килиана Мбаппе».

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Хакан Чалханоглу: "Всегда говорил, что хочу остаться в "Интере"
15:50
Мировой футбол

Хакан Чалханоглу: "Всегда говорил, что хочу остаться в "Интере"

Этим летом футболистом интересовались турецкие "Галатасарай" и "Фенербахче"
Это'О мог украсть $ 600 тыс. у Федерации футбола Камеруна, которую возглавляет
14:24
Мировой футбол

Это'О мог украсть $ 600 тыс. у Федерации футбола Камеруна, которую возглавляет

На него подана жалоба в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции Соединенных Штатов
Идеальный ветеран для "Интера"
13:25
Мировой футбол

Идеальный ветеран для "Интера"

Главные события после 30 лет - боролся с "Манчестер Сити" за титул, остановил "Баварию"
Цифровое изображение любимого гола Месси продано на аукционе за 1,87 млн долларов
13:11
Мировой футбол

Цифровое изображение любимого гола Месси продано на аукционе за 1,87 млн долларов

Он забил его головой в финальном матче Лиги чемпионов-2009 "Барселона" - "Манчестер Юнайтед" (2:0)
Холанд ответил хейтеру на гневное сообщение в день рождения - ФОТО
12:57
Мировой футбол

Холанд ответил хейтеру на гневное сообщение в день рождения - ФОТО

"Надеюсь, твои родители гордятся этим сообщением"
"Тоттенхэм" включился в борьбу за Родриго и хочет купить его дешевле € 90 млн - AS
10:06
Мировой футбол

"Тоттенхэм" включился в борьбу за Родриго и хочет купить его дешевле € 90 млн - AS

"Шпоры" могут столкнуться с конкуренцией со стороны «Ливерпуля» и «Баварии» за подписание 24-летнего вингера

Самое читаемое

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"
21 Июля 17:47
Мировой футбол

Гвардиола решился на главный трансфер лета для "Манчестер Сити"

Эдерсон отслужил клубу восемь лет
Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы
21 Июля 15:18
Футбол

Лига чемпионов: матч "Карабах" - "Шелбурн" отсудят итальянцы

Главным арбитром матча будет Андреа Коломбо
Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО
21 Июля 14:11
Футбол

Лига чемпионов: определились потенциальные соперники "Карабаха" в третьем раунде - ОБНОВЛЕНО

Первые матчи этого этапа пройдут 5-6 августа, а ответные - через неделю
Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?
22 Июля 14:21
Мировой футбол

Топ-трансфер без особой надобности: реально ли 75-миллионный Мбемо нужен "МЮ"?

Хотя команду он точно сделает сильнее