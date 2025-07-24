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"Ливерпуль" объявил о подписании французского форварда "Айнтрахта"

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2025 00:16
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"Ливерпуль" объявил о подписании французского форварда "Айнтрахта"

"Ливерпуль" официально объявил о достижении соглашения с "Айнтрахтом" по трансферу нападающего Юго Экитике.

Как передает İdman.biz со ссылкой на сайт клуба, сделка вступит в силу после получения международного разрешения.

23-летний француз уже прошел медицинское обследование и согласовал личные условия контракта. Он присоединится к своей новой команде в Гонконге позже на этой неделе в рамках азиатского предсезонного турне.

Согласно инсайдерской информации, контракт Экитике с "Ливерпулем" рассчитан до 2031 года. Сумма сделки составила €82,5 млн, а также €12,5 млн в виде возможных бонусов.

Экитике перебрался в "Айнтрахт" из "ПСЖ" летом 2024 года за €16,5 млн. За прошедший сезон он провел 48 матчей, забил 22 мяча и отдал 12 результативных передач, став одним из самых ярких игроков Бундеслиги.

İdman.biz

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