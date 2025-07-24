"Манчестер Юнайтед" нацелен на юного таланта "Аякса", провалившего медосмотр в "Реале"

Подписать молодого полузащитника Абделлу Эль-Уазанна из «Аякса» теперь может «Манчестер Юнайтед».

Как передает İdman.biz со ссылкой на Mundo Deportivo, трансфер 17-летнего марокканского вундеркинда в «Реал Мадрид» сорвался из-за проблем, выявленных на медицинском осмотре, что дало шанс другим клубам вмешаться в борьбу.

Эль-Уазанн ранее отказался продлевать контракт с «Аяксом», рассчитывая на переход в Испанию, однако после того как «Реал» неожиданно вышел из переговоров, амстердамский клуб вновь пытается убедить игрока остаться. Между тем «Юнайтед» активизировал интерес к хавбеку, рассматривая его как перспективное усиление своей академии.

Повторный медосмотр, проведенный в амстердамском UMC, подтвердил, что Уазанн находится в отличной форме, однако «Реал» по-прежнему отказался от сделки, сославшись на неуточненные риски.

На фоне этого «Манчестер Юнайтед» надеется воспользоваться ситуацией и заключить сделку, в то время как мадридцы переключаются на других молодых игроков, таких как Альваро Каррерас и Нико Пас.

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