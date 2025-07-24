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Роналду расслабляется в джакузи на яхте с Джорджиной перед стартом нового сезона - ФОТО

Мировой футбол
Новости
24 Июля 2025 01:50
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Роналду расслабляется в джакузи на яхте с Джорджиной перед стартом нового сезона - ФОТО

Криштиану Роналду проводит межсезонье вдали от футбольных забот, наслаждаясь отдыхом на борту роскошной яхты в компании Джорджины Родригес.

Как передает İdman.biz, форвард "Аль-Насра" был замечен расслабляющимся в джакузи с видом на живописное море и скалистые берега, где парочка выглядела беззаботно и умиротворенно.

Роскошная яхта, на которой отдыхает португальский нападающий, включает в себя просторные лаунж-зоны,деревянные палубы, мягкую мебель и, вероятно, собственный тренажерный зал.

Интерьер подчеркивает высокий уровень жизни обладателя пяти "Золотых мячей".

Перед тем как отправиться в плавание, Роналду был замечен в Лиссабоне за рулем одного из своих дорогих автомобилей — Bugatti. Кадры с его участием быстро разлетелись по соцсетям, вызвав восхищение у поклонников.

Футболист готовится к новому насыщенному сезону в Саудовской Премьер-лиге, где он останется игроком "Аль-Насра" после недавнего продления контракта.

İdman.biz

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