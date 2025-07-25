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Лионель Месси станет главным героем TikTok-трансляции MLS в августе

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2025 01:10
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Лионель Месси станет главным героем TikTok-трансляции MLS в августе

MLS анонсировала специальную прямую трансляцию в TikTok с участием Лионеля Месси из «Интер Майами» во время матча Кубка лиги против «Нексы», который состоится 2 августа, сообщает İdman.biz.

В ходе трансляции будет использоваться «камера Месси», следящая за аргентинцем на протяжении всего матча. Эфир будет оформлен в вертикальном формате, удобном для мобильных устройств, с пользовательской графикой.

Серия трансляций под названием «Player Spotlight: Messi» станет первой из четырех, которые MLS планирует провести в сезоне 2025. Формат уже показал свою эффективность: в октябре 2024 года подобная трансляция дебютного матча Месси в плей-офф собрала 6,4 миллиона просмотров на страницах лиги и клуба в TikTok.

Вице-президент MLS по медиа Сет Бэкон отметил, что главная цель таких трансляций — привлечь новую аудиторию:
«Мы хотим показывать контент там, где есть болельщики. Все доступно на Apple, но мы ищем дополнительные пути, чтобы заинтересовать зрителей», — цитирует Бэкона Sportico.

Помимо встречи с «Нексой» 2 августа, «Интер Майами» сыграет 30 июля с «Атласом», а 6 августа — с «Пумас УНАМ» в рамках группового этапа Кубка лиги. Это будет первая из четырех трансляций «Player Spotlight: Messi» в этом сезоне, даты остальных эфиров будут объявлены позднее.

İdman.biz

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