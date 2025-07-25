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Лига Европы: "Шахтер" Арда Турана обыграл "Бешикташ" в Стамбуле

Мировой футбол
Новости
25 Июля 2025 01:30
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Лига Европы: "Шахтер" Арда Турана обыграл "Бешикташ" в Стамбуле

Во втором квалификационном раунде Лиги Европы состоялись первые матчи. Как сообщает İdman.biz, в рамках игровой программы было проведено восемь встреч.

Особое внимание азербайджанских болельщиков привлек матч в Турции, где стамбульский «Бешикташ» принимал донецкий «Шахтер», которым руководит бывший игрок «Галатасарая» Арда Туран. Игра получилась результативной – украинский клуб одержал победу со счетом 4:2.

Словенский «Целе», выбивший ранее из турнира «Сабах», не смог обыграть на своем поле кипрский АЕК, матч завершился вничью – 1:1.

Результаты матчей (24 июля):

«Острава» (Чехия) – «Легия» (Польша) – 2:2
«Шериф» (Молдова) – «Утрехт» (Нидерланды) – 1:3
«Левски» (Болгария) – «Брага» (Португалия) – 0:0
«Мидтьюлланн» (Дания) – «Хиберниан» (Шотландия) – 1:1
«Андерлехт» (Бельгия) – «Хеккен» (Швеция) – 1:0
«Бешикташ» (Турция) – «Шахтер» (Украина) – 2:4
«Целе» (Словения) – АЕК (Кипр) – 1:1
«Лугано» (Швейцария) – ЧФР «Клуж» (Румыния) – 0:0

İdman.biz

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